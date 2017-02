Uma estudante bateu em um carro de polícia enquanto tirava uma selfie de topless ao volante para enviar ao namorado.

O boletim de ocorrência feito pelo policial envolvido no incidente descreveu a cena assim: “Perguntei a ela por que não estava vestida enquanto dirigia, e ela declarou que estava tirando uma foto para compartilhar via Snapchat com o seu namorado enquanto aguardava o sinal vermelho.”

O acidente ocorreu no Texas, nos Estados Unidos.

O policial atendia a uma ocorrência quando teve sua viatura abalroada na traseira pelo veículo de Miranda Rader, 19 anos.

A batida acionou o air-bag do carro da estudante e, ao se aproximar do veículo, o policial notou que Rader estava com o sutiã solto e tentava vestir a sua blusa.

A estudante também levava uma garrafa de vinho aberta junto a si.

Rader, que relatou estar retornando ao seu dormitório na universidade, foi detida por suspeita de dirigir intoxicada e liberada no dia seguinte após pagar fiança de 2 mil dólares (cerca de 6,3 mil reais).

Ninguém se feriu no acidente.

