Mulher se desespera ao ficar com bumbum preso no congelador de um supermercado e o vídeo vira motivo de piada na internet

Uma inglesa de 23 anos viralizou na internet após um vídeo seu presa pelo bumbum em um freezer de supermercado ser compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. Nas imagens, gravadas no Snapchat de uma amiga, a jovem se desespera por não conseguir sair da geladeira e chega a gritar: “Eu vou morrer em um freezer”.

“Eu estava com todos os meus amigos e nós ficamos muito bêbados. Nós fomos para a loja para comprar mais bebida. Eu estava sentada na beira do congelador e caí dentro dele. Eu quase pulei pra fora mas minha amiga me empurrou e eu fiquei atolada lá por quase 10 minutos”, contou. “Eu não me arrependo e nem sequer lembrei daquilo até que meus amigos me mostrassem o vídeo na manhã seguinte. Todo mundo com quem eu falo diz o quão engraçado foi.”

