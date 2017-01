Mulher se emociona com pedido de casamento e perde anel em cachoeira nos EUA

O romantismo de um pedido de casamento em uma cachoeira foi interrompido quando a moça, emocionada após dizer “sim”, deixou o anel de noivado cair na água. O episódio foi registrado em vídeo.

Nas imagens, o rapaz aparece ajoelhado na frente da noiva, no cenário natural em Maryland (Estados Unidos), para fazer o pedido de casamento. A moça aceita e os dois se abraçam e se beijam.

No entanto, o anel se perde na água justamente no momento em que a moça tenta tirá-la da caixinha e colocá-la no dedo. O vídeo termina com os noivos tentando encontrar a joia.

Apesar do susto, o jornal “Daily Mail” informou que o casal conseguiu encontrar o anel de noivado após mais de uma hora de busca.

