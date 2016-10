Mulher suspeita de dopar gerente de hotel já matou três pessoas com doses elevadas

A mulher de 50 anos suspeita de dopar uma gerente de hotel para roubar celulares e outros objetos, no Agreste de Pernambuco, confessou pelo menos seis crimes, sendo três deles com morte das vítimas. A suspeita foi trazida para o Instituto de Identificação Tavares Buril, em Recife, após dar nomes falsos aos policiais.

Maria Leonete Matias era investigada e foi presa, no último domingo (23), após aplicar um golpe conhecido como “boa noite Cinderela”. A mulher confessou os crimes e disse que queria vender os produtos. “Eu só queria roubar os objetos para vender e pronto. Sei que três [vítimas] morreram e as outras eu não sei como estão”, contou.

Sobre os nomes falsos, a suspeita contou que deu a informação errada para a polícia para tentar despistar. “Eu dei mesmo o nome errado. Mas o meu nome é Maria Leonete Farias”, falou, completando com um pedido de desculpas: “Eu peço desculpas [para as vítimas]. Eu vou parar”.

O caso do hotel só foi descoberto depois que o dono do estabelecimento ligou e ninguém atendeu o telefone. Ao chegar ao local, a polícia encontrou a mulher com bolsas cheias de pertences do estabelecimento. Maria foi detida e levada para uma delegacia, onde foi autuada em flagrante.

A suspeita é investigada em 20 casos semelhantes.

