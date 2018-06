Sobreviventes da erupção do vulcão Fuego, ocorrida no dia 3 na Guatemala, ainda esperam notícias de familiares e amigos desaparecidos. Um caso que chamou a atenção do país da América Central é o de Eufemia Garcia: todos os dias, ela sai de casa em busca de informações sobre 50 membros de sua família ainda não encontrados.

