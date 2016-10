Mulher tem celular roubado ao fazer transmissão ao vivo

Uma mulher de 28 anos foi assaltada enquanto fazia uma transmissão ao vivo durante uma caminhada. O caso, que chegou a ser assistido por mais de 6,8 mil internautas, assustou os fãs da moça e repercutiu nas redes sociais.

No vídeo de cinco minutos, A blogueira Rebecca Casserly aparece falando aos fãs sobre uma viagem a Viena (Áustria) e respondendo comentários de seguidores enquanto caminhava. Minutos depois, ela grita e a câmera do aparelho mostra uma movimentação rápida e, depois, apenas um lugar escuro.

Após o incidente, a jovem usou o Twitter para esclarecer o ocorrido. “Eu estou bem, obrigada pela preocupação, só fiquei em choque. Roubaram meu celular durante o Periscope de hoje. Desculpe por assustar vocês”, escreveu aos seus seguidores.

Rebecca disse que tem o costume de fazer a transmissão ao vivo todos os dias. “Eu pego um café no caminho para o trabalho e converso com as pessoas no Periscope. Eu tenho feito isso diariamente já faz um ano e meio”, disse. “Então, [naquele dia] um homem com uma máscara cobrindo metade de seu rosto se aproximou e tirou o celular da minha mão.”

O assalto aconteceu enquanto Rebecca andava em uma rua em Londres (Inglaterra).

Comentários