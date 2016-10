Mulher tenta provar ao marido que loteria é desperdício de dinheiro e ganha 3 milhões de reais

Buddy Blackwell é um norte-americano que vive na Carolina do Norte e que adora comprar bilhetes de loteria. O problema é que a mulher dele, Glenda, achava que isso era uma perda de tempo e dinheiro.

Por isso, da última vez que Buddy pediu para ela comprar um bilhete da Powerball, uma das principais loterias do país, Glenda decidiu pegar apenas uma raspadinha. A ideia dela era provar que a sorte nem sempre está por perto e dar uma lição no marido. Mas a ideia dela deu errado. Acho que nunca alguém comemorou tanto com um plano furado. Isso porque a raspadinha era premiada. O casal acabou ganhando 1 milhão de dólares (cerca de 3,1 milhões de reais).

A loteria deu duas opções de prêmio para o casal: ou eles recebem 1 milhão de dólares em pagamentos anuais de 50 mil ou já recebem 600 mil dólares de uma só vez. Os Blackwell optaram pela bolada. Agora, eles planejam comprar uma casa e um pedacinho de terra, além de ajudar a filha e as netas com a grana. O casal também deve parar de duvidar da sorte.

Comentários