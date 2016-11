Mulher tenta se matar na frente do apresentador Luciano Huck

Uma mulher teria tentado se matar na frente do apresentador Luciano Huck e de sua equipe enquanto eles tentavam gravar uma externa para o “Caldeirão do Huck” em Fortaleza. Apesar do susto, a mulher foi socorrida no local, inclusive com a ajuda do apresentador e passa bem

Huck levou um susto, parou tudo e ajudou a socorrer a mulher que se feriu. Ela cortou os pulsos na frente da equipe do programa.

