Mulher traída espalha cartazes por cidade na Inglaterra com um recado ao ex-namorado

A cidade de Warwick (Inglaterra) amanheceu no sábado (7) com cartazes espalhados em vários bairros. Neles, ilustrados com um coração enforcado, lia-se:

“Graham, se ela é tão boa de cama, fique com ela. Chave do carro no canal. Fechaduras trocadas. Cartões com limite estourado. Feliz Ano Novo, Linda XXX”

Graham e Linda não foram encontrados, mas imagens do cartaz multiplicado foram publicadas nas redes sociais.

Algumas pessoas suspeitaram que se tratasse de um golpe publicitário da empresa Throwing Rocks, especializada na divulgação de cartazes, mas a companhia negou qualquer envolvimento e disse se tratar de uma história genuína.

