Mulher traída faz ensaio vestida de noiva para ironizar separação ocorrida dois meses após o casamento

O “felizes para sempre” de Josi Manhães durou dois meses, mas não foi motivo para tristeza. Ao contrário. A capixaba resolveu fazer um ensaio fotográfico vestida de noiva para comemorar a separação, fruto da traição do ex-marido.

Nas fotos, feitas em uma praia em Guarapari, Josi aparece sensual, com inscrições debochadas no vestido, como “Felizes para sempre”e “Até que a morte nos separa”.

Em seu perfil no Instagram, ela explica que conhecia o ex há 11 anos. “Era meu melhor amigo, meu companheiro… casei rápido (como muitos disseram) por um questão religiosa DELE! (Evangélico tocador de púlpito!)”.

De acordo com Josi, o relacionamento era à distância e tudo parecia perfeito até descobrir a traição do ex, com apenas dois meses de casados. “Resumo: Ele foi rápido em me trair e eu rápida em me divorciar”, afirma na legenda de uma das fotos.

Em outra foto, ela garante que está transformada. “A mulher que me tornei, é resultado da sua traição”.

O ensaio, claro, virou sucesso na rede social, com quase 10 mil curtidas e diversos comentários.

