Pela primeira vez, uma mulher transgênero concorrerá ao cargo de governadora nos Estados Unidos. Christine Hallquist venceu a primária do Partido Democrata na terça-feira (14) no Estado de Vermont. As eleições para os cargos estaduais e para renovar o Congresso dos Estados Unidos serão realizadas em novembro. Christine diz que sua campanha vai focar em melhorar a economia do Estado.

Deixe seu comentário: