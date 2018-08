A Operação Fractions, deflagrada nesta semana pela Polícia Civil contra o tráfico de drogas em São Paulo e Rio de Janeiro, mostrou que as mulheres já atuam em cargos de comando em facções criminosas no Centro do País. Dentre os 13 presos na Zona Norte carioca, Baixada e Litoral Fluminense, cinco são do sexo feminino.

