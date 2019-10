Nesta semana, as mulheres da BM (Brigada Militar) receberam uma palestra sobre prevenção e identificação precoce do câncer de mama. A atividade foi realizada no auditório do Comando-Geral da corporação em Porto Alegre, em alusão à campanha temática “Outubro Rosa”. Segundo especialistas, quando diagnosticada com antecedência, a doença tem cerca de 95% de chances de cura.

