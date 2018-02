Mulheres de destaque na sociedade gaúcha debateram o assédio moral no serviço público

Mulheres de destaque na sociedade debateram o assédio moral no serviço público, durante a Assembleia-Geral de Verão dos Prefeitos Gaúchos, realizada pela Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) em Torres.

A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, abordou a importância da educação na formação de uma sociedade mais saudável. “Viemos de uma geração na qual o homem manda e a mulher obedece. Hoje isto está mudando. Como mudar? Pela educação dentro de casa”, disse Maria Helena, em sua explanação no painel Assédio Moral no Serviço Público.

A secretária ressaltou também a questão do bullying nas escolas. “Este tema é um dos que mais chama a atenção dos integrantes das Cipaves [Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar]. Temos que começar a trabalhar essas mudanças de conceitos senão vamos continuar tentando fazer leis que digam o que pode e o que não pode para os nossos relacionamentos”, frisou Maria Helena .

A secretária encerrou sua participação citando a frase de um menino vítima de bullying. “Ele aprendeu que se respeitar o outro, será respeitado também. E é o que todos queremos. Relações humanas com respeito,” concluiu.

Também participaram do painel a senadora Ana Amélia Lemos; a deputada estadual Silvana Covatti; a vice-prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher; a prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Simon Ferretti; a prefeita de Pelotas, Paula Schild Mascarenhas; a prefeita de Camargo, Eliani Mesacasa Trentin; a psicóloga Vilma Arnold; o advogado Eduardo Raupp; e a prefeita de Fortaleza dos Valos, Marcia Rossatto Fredi.

A Assembleia-Geral de Verão dos prefeitos gaúchos reuniu cerca de 450 gestores municipais, entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, para um amplo debate sobre as dificuldades que os municípios gaúchos vêm enfrentando em decorrência da crise financeira e as perspectivas para alavancar o municipalismo.

Transporte escolar

Durante o evento em Torres, o governador José Ivo Sartori assinou, juntamente com o secretário da Educação Ronald Krummenauer, um acordo com a Famurs para a utilização do software de gestão do transporte escolar pelos 464 municípios integrantes do Peate (Programa Estadual de Apoio ao Transportes Escolar no Rio Grande do Sul). “Trata-se de um avanço que irá trazer um benefício importante na gestão do transporte escolar”, destacou Krummenauer.

Pelo acordo, caberá ao governo do Estado disponibilizar o aplicativo, via internet, de modo gratuito e aberto para uso institucional dos municípios, inclusive todo o suporte técnico operacional permanente.

Além de estabelecer a melhor rota e o custo médio de cada roteiro, o sistema permite que o município, por meio de um programa de computador, saiba o tempo de cada viagem e até se houve paradas no caminho feito pelos motoristas. Até então, para efetuar o transporte, o custo das viagens era estipulado pelos prestadores que ganhavam a licitação para o serviço – o sistema de licitação continua, mas agora o preço do transporte é definido pelos dados apontados pelo software.

A implantação beneficia 87,6 mil alunos de cerca de 2 mil escolas em todo o Estado. Mesmo em Porto Alegre, embora não haja transporte rural, o software é utilizado no transporte de alunos das três escolas da região das ilhas – as de Ensino Fundamental Oscar Schmitt e Maria José Mabilde e a de Ensino Médio Almirante Barroso.

