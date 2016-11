“Mulheres de jogadores desmaiam”, diz auxiliar técnico

Em Chapecó (SC), parentes, técnicos e jogadores que não estavam no avião que transportava o time da Chapecoense se reúnem na sede do clube. Em estado de choque, muitos familiares passam mal em meio à espera por notícias a respeito do acidente.

“As mulheres dos jogadores estão sentadas mexendo nas chuteiras que ficaram, tem caso de desmaio, ambulância vindo de meia em meia hora. Todas as mulheres dos jogadores vêm chegando, todos os que sobraram estão reunidos em estado de choque, ninguém acredita”, disse Marcelo De Quadros Kunst, auxiliar técnico de goleiro da Chapecoense.

