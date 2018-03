Um levantamento do National Woman´s Business Council (Instituto de Desenvolvimento para Empreendedorismo do Conselho Nacional de Mulheres Proprietárias de Empresas, em uma livre tradução) aponta que 31% das empresas dos Estados Unidos pertencem a mulheres. De cada cinco empreendimentos com esse perfil, um tem receita superior a um US$ 1 milhão.

Deixe seu comentário: