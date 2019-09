Em dias de jogos, jovens torcedoras do Irã enchem shoppings e cafés da capital Teerã com os rostos pintados com a bandeira do país e sorriem com alegria. Nesses locais, elas torcem pela seleção iraniana em telões com outros torcedores – do sexo masculino. Mulheres iranianas são banidas dos estádios em jogos de futebol masculino no país desde a Revolução Islâmica de 1979.

