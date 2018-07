Mulheres e meninas são as principais vítimas de tráfico humano, informou um relatório da Organização das Nações Unidas

No Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, celebrado nesta segunda-feira (30), a ONU (Organização das Nações Unidas) apela para que os países fortaleçam as formas de combater esse crime contra seres humanos. Relatório da ONU revelou que quase um terço das vítimas desse tipo de crime são crianças. Atualmente, 71% das pessoas traficadas são meninas e mulheres.

No Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas o tema lançado é “Respondendo ao tráfico de crianças e jovens”. Relatório da OIT [Organização Internacional do Trabalho] calcula que o mundo tenha pelo menos 21 milhões de vítimas de trabalho forçado. O número exato é desconhecido.

Em comunicado, a relatora especial da ONU sobre tráfico de pessoas, a italiana Maria Grazia Giammarinaro, disse que muitas pessoas são enganadas por criminosos e traficantes incluindo imigrantes, refugiados e pedidos de asilo, em busca de proteção ou de uma vida melhor.

Ameaça

Para a relatora, o clima político atual contra a imigração trata as pessoas como ameaça, quando elas podem contribuir para a prosperidade dos países onde vivem e trabalham.

Maria Grazia ressaltou que os países têm a obrigação de evitar o tráfico, classificado como violação dos direitos humanos. Ela citou o Pacto Global para Migração, que estabelece que os países devem ter medidas individuais e indicadores de identificação dos migrantes propensos a tráfico e exploração, incluindo os mecanismos internacionais de proteção.

O pacto deve ser adotado durante encontro internacional no Marrocos, em dezembro deste ano. O comunicado ressalta que, em todo mundo, a sociedade e organizações civis têm desempenhado um papel importante para salvar vidas e proteger as pessoas do tráfico durante operações de busca e resgate.

A relatora finalizou o comunicado dizendo que, mesmo em tempo difíceis, a inclusão é a resposta para salvar as pessoas. O Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas é liderado pelo Escritório da ONU sobre Drogas e Crime.

Síria

Pelo menos 36 mulheres e crianças foram sequestradas pelo grupo extremista EI (Estado Islâmico) durante o ataque da semana passada na província meridional síria de Sueida, anunciou nesta segunda-feira a OSDH (ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos).

As mulheres e crianças da comunidade drusa, majoritária na província, foram sequestradas em ataques coordenados executados pelos extremistas no dia 25 de julho e que deixaram mais de 250 mortos, segundo o OSDH. A ONG e um site de notícias da região, Sueida 24, informaram que 20 mulheres e 16 crianças foram sequestradas.

“Quatro mulheres conseguiram fugir e outras duas faleceram. Provavelmente uma delas foi atingida por tiros e a outra morreu de cansaço”, afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman. Trinta mulheres e crianças permanecem sequestradas. O EI não anunciou o sequestro em seus meios de comunicação.

Os recentes ataques suicidas e ações contra localidades em Sueida representam a onda de atentados mais violenta do EI nesta região do sul da Síria desde o início do conflito no país em 2011.O regime sírio, com o apoio da Rússia, luta desde 19 de julho contra os últimos grupos jihadistas presentes em Deraa, uma região vizinha a Sueida.

Deixe seu comentário: