Mulheres empreendedoras é o tema do Tá na Mesa desta quarta-feira

O Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) desta quarta-feira (6), vai tratar sobre o aumento da participação das mulheres no mundo dos negócios. Para falar sobre o assunto, a entidade convidou três gestoras do setor público e privado: a diretora-presidente da Carris, Helen Machado; a presidente da Associação Riograndense de Propaganda, Liana Bazanela e a sócia-fundadora da Malharia Anselmi, Maria de Lourdes Anselmi. Na pauta do encontro, a trajetória das empresárias, os desafios para empreender e a conciliação destes com a vida pessoal.

À frente da Companhia Carris Porto-Alegrense desde 2017, Helen Machado conseguiu eliminar em 70% o déficit da empresa, em meio ao cenário de crise do transporte público, através da redução dos custos com a folha de pagamento e ações como a compra de peças diretamente com fabricantes. Liana Bazanela, por sua vez, divide suas atividades como presidente da ARP com a gestão de seu empreendimento, a Do It – Marcas e Negócios, empresa voltada à estratégia para marcas. Já Maria de Lourdes Anselmi tem em seu currículo quase 40 anos de trajetória com seu negócio, que começou num quarto de uma casa e hoje conta com um imponente parque fabril, de 14 mil m², em Farroupilha.

O Tá na Mesa acontece tradicionalmente às 12h, na sede da Federasul, na rua Largo Visconde de Cairú, número 17, no Centro de Porto Alegre.

TÁ NA MESA

PALESTRANTES: Helen Machado, diretora-presidente da Carris, Liana Bazanela, presidente da ARP, e Maria de Lourdes Anselmi, sócia-fundadora da Malharia Anselmi

TEMA: “Mulheres empreendedoras”

QUANDO: -feira, dia de 2019, 12h

ENDEREÇO: Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre