Mulheres no comando: Café com as Tributaristas no Congresso da FESDT

No sábado, dia 30 de junho, durante o Congresso Direito Tributário em Questão – Edição 2018, ocorrerá a primeira edição do “Café com as tributaristas”. O evento, em forma de talk show, será liderado pela Dra. Maria Dionne de Araújo Felipe – membro da Diretoria da Fundação Escola Superior de Direito Tributário – a partir das 16hrs e contará com a participação das seguintes convidadas. Dra. Ariane Guimarães, advogada tributarista; Dra. Nina Pencak, assessora do Ministro do STF, Luís Roberto Barroso; Dra. Raquel de Andrade Vieira Alves, assessora do Ministro do STF, Luiz Fux; e Dra.Lucilene Rodrigues Santos, assessora do Ministro do STF, Dias Toffoli.

Os inscritos no Congresso poderão acompanhar o debate entre essas formadoras de opinião em matéria tributária.

Conhecidas no mercado como especialistas em Tributação, as advogadas prometem levar ao público as reflexões mais atuais acerca das limitações constitucionais ao poder de tributar. Serão apresentados os principais fundamentos decisórios e os argumentos enfrentados pelas Cortes brasileiras (STF e STJ) no último ano em matéria tributária.

As convidadas serão entrevistadas de forma irreverente e descontraída, buscando aproximar ao máximo da tradição brasileira de “tomar um cafezinho” para conversar sobre temas de extrema relevância ao país. A ideia do Café com as tributaristas consiste em enfatizar a presença feminina na formação do pensamento tributário contemporâneo e a importância atribuída pela Academia à participação das mulheres nos debates mais relevantes da República Brasileira.

A Fundação Escola Superior de Direito Tributário, FESDT, teve sua origem junto ao Programa de Pós-graduação em Direito Tributário da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. O objetivo era a criação de um fórum qualificado para tratar de temas relacionados à área tributária, contando com profissionais que representam o interesse público e o privado (empresários, advogados, juristas, fiscais – auditores, procuradores, promotores, juízes, professores universitários e contadores).

Desde seu início, a FESDT propôs-se a preencher uma lacuna existente no sul do país, já que os conhecidos pólos de agregação encontravam-se restritos aos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. Trouxe consigo uma importante ligação com a UFRGS, mais especificamente com a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, com ênfase científica voltada para a continuidade dos projetos de pós-gradução “lato sensu” (cursos de especialização) e “strictu sensu” (mestrados e doutorados) na área da tributação e ciências afins.

