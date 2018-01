Uma série de mulheres voltou às ruas do Irã em protesto contra a lei que obriga o uso do véu islâmico no país, segundo mostram imagens publicadas em redes sociais nesta segunda-feira (29). Pelo menos seis delas foram detidas após, num gesto simbólico, tirarem o hijab e segurá-lo na ponta de um galho, com o cabelo à mostra.

