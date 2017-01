Mulheres psicopatas são as que enlouquecem os homens

Embora a maioria das pessoas pense que os homens são atraídos pelo aspecto físico, um estudo está causando controvérsias, ao revelar outro tipo de personalidade, pelo qual os homens têm preferência, quando o assunto é sentir-se atraídos por elas.

A Universidade de Graz, na Áustria, fez uma pesquisa para descobrir qual o tipo de mulher que mais tem chamado a atenção dos homens e descobriu algo surpreendente.

Segundo o estudo, os homens são atraídos por mulheres psicopatas. Apesar de que, na ficção, a maioria dos psicopatas são homens, e considerados pelas mulheres atraentes. Na realidade, ao contrário, de acordo com a ciência, as mulheres psicopatas são as que mais chamam a atenção dos homens.

Resultado da pesquisa surpreendeu a todos

A universidade organizou três festas, onde 90 pessoas formaram pares e trocaram conversas, sendo que os homens teriam que conversar até o término da festa com todas as mulheres, por alguns minutos.

Mediante um teste feito antecipadamente, três tipos de psicopatas foram colocados à escolha: maquiavelismo (“preciso manipular os outros para conseguir o que quero”); psicopatia (“sou totalmente insensível e indiferente com frequência”); narcisismo (“as pessoas têm que prestar atenção em mim”).

Ao encerrar a festa, foi questionado quais seriam as pessoas mais atraentes e o resultado surpreendeu a todos.

Relações casuais é mais atraente para os homens

De acordo com o estudo, as mulheres que apresentavam a personalidade psicopata estavam mais dispostas a se envolverem em relações consideradas casuais, o que para os homens é mais atraente.

A pesquisa também revelou que as mulheres conseguiam, em um curto espaço de tempo, encantar os homens que estariam dispostos a se envolver com elas.

Personalidade psicopata

Em geral, a pessoa com personalidade psicopata caracteriza-se pela falta de sensibilidade absoluta, emoções superficiais, ausência de remorso, entre outras características.

