Mulheres são presas após abusarem sexualmente de jogador de futebol embriagado

Três mulheres foram presas sob a acusação de terem abusado sexualmente de um jogador de futebol, de 20 anos – não identificado por questões legais – que estava embriagado após uma noite de bebedeira.

Brogan Gillard, 26 anos, Paige Cunningham, 22, e Shannon Jones, 20, gravaram todo o episódio, ocorrido na casa de uma delas, com o celular. Imagens mostram as mulheres cortando vegetais e jogando sobre o corpo do jogador, que estava inconsciente por causa do efeito do excesso de vodca.

Em outro momento do vídeo, Brogan segura uma tesoura e pergunta às amigas: “Ponho no traseiro dele?”. A vítima ficou com ferimentos leves nas nádegas. A sentença será proferida em janeiro por um tribunal de Preston (Inglaterra).

