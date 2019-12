No Brasil, as mulheres representam de 15% a 20% da população de rua

Minoria entre os moradores de rua, as mulheres são as principais vítimas de agressões contra esse grupo no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 51% dos 17.386 registros de violência contra a população de rua de 2015 a 2017 no País foram contra elas.

O dado leva em conta os casos em que a motivação principal do ato violento foi o fato de a pessoa estar em situação de rua. No Brasil, as mulheres representam de 15% a 20% da população de rua – o percentual varia em cada cidade.