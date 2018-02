Pela primeira vez em sua história, as ONU (Organização das Nações Unidas) tem maioria feminina em seu comando, com 23 mulheres e 21 homens. Até o fim deste mês, o primeiro escalão ganhará mais uma integrante. Dentre as atuais dirigentes está a embaixadora brasileira Maria Luiza Viotti, chefe de gabinete do secretário-geral do entidade, o espanhol António Guterres.

