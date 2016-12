Mulheres vestidas de MamÃ£e Noel fazem danÃ§a sensual na frente das crianÃ§as e os pais ficam revoltados

O espírito natalino da cidade de Brest, na França, ganhou uma conotação sexual e polêmica após duas mulheres vestidas de Mamãe Noel sensual fazerem uma exibição em pole dance diante de crianças.

De acordo com as informações do The Sun, imagens das mulheres viralizaram nas redes sociais, enfurecendo ainda mais os pais. Eles procuraram o prefeito da cidade, François Cuillandre, para pedirem uma explicação.

“Como explicar isso para crianças? Como a prefeitura aceita isso? Esse é o real espírito natalino?”, criticou um internauta.

Cuillandre deixou claro à imprensa local que a dupla agiu por conta própria, sem autorização ou recurso financeiro da prefeitura.

