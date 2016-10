Multas para quem dirigir alcoolizado ou falar no celular ao volante ficarão mais caras a partir de 1º de novembro

No dia 1° de novembro, entrarão em vigor algumas mudanças na legislação brasileira de trânsito. Quem for flagrado pela Operação Lei Seca dirigindo embriagado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro pagará uma multa de R$ 2.934,70.

Atualmente, o valor é de R$ 1.915. O motorista também terá a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. Já a infração de quem falar no celular enquanto dirige passará de média para gravíssima (de R$ 85,13 para R$ 191,54). E quem estacionar indevidamente em vaga de idoso ou deficiente perderá sete pontos na carteira.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de mortes em acidentes de trânsito por ano.

