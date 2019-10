Manifestantes no leste da Etiópia queimaram cópias do mais novo livro do primeiro-ministro do país e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Abiy Ahmed, em uma demonstração de solidariedade a um líder opositor, Jawar Mohammed. Mohammed disse que o governo estava retirando o esquema de segurança de sua casa na capital, Adis Abeba, o que autoridades etíopes negam.