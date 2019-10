Multidão veste rosa em Porto Alegre e se mobiliza contra o câncer de mama

A 16ª Caminhada das Vitoriosas, neste domingo (20), reuniu milhares de pessoas mobilizadas pelo combate ao câncer de mama e pela conscientização da importância do exame preventivo e do diagnóstico precoce. O trajeto foi do Parcão (Parque Moinhos de Vento) até o Parque Farroupilha (Redenção) e foi acompanhado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior e a primeira-dama Tainá Vidal.

Promovida pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, fundado há 26 anos, a caminhada atrai a cada ano um número maior de pessoas. Participam mulheres que venceram o câncer de mama, voluntários, parceiros e simpatizantes da causa. São distribuídos folhetos informativos e vendidas camisetas cor-de-rosa com o l, símbolo da mobilização, usadas durante o percurso. A renda obtida é destinada a outras atividades de luta contra a doença.

A caminhada faz parte da programação do Outubro Rosa, também promovido todos os anos pelo Instituto para chamar atenção sobre as estatísticas do câncer de mama, prevenção e tratamento. “Este não é um evento partidário nem político”, ressalta o prefeito, ao agradecer o trabalho desenvolvido pelo Imama e o envolvimento da população. “Essas pessoas trazem aqui amor, compreensão, entendimento e uma construção técnica de soluções. É desses sentimentos que a sociedade precisa para evoluir. Não é discurso político. É orientação técnica. Por ajudar a construir uma sociedade melhor, é que essas mulheres são todas vitoriosas”, disse.

Reflexão

Parceira da campanha, a Prefeitura de Porto Alegre ilumina prédios, monumentos e espaços públicos municipais com a cor rosa e realiza ações de prevenção nas unidades de saúde.

“O Outubro Rosa ressalta a necessidade de se refletir sobre a naturalidade com que devemos tratar as questões dessa doença para vencê-la. Para mim, é muito importante, como mulher, mãe, advogada e primeira-dama participar desta ação. O que faz a diferença no combate ao câncer de mama é o diagnóstico precoce, e só conseguiremos vencer a triste realidade das estatísticas em Porto Alegre levando cada vez mais informação sobre a importância da prevenção”, disse Tainá Vidal.

O câncer de mama aparece em primeiro lugar entre as causas de morte de mulheres por câncer, e o Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro com maior incidência. A média de casos é de 73 para cada 100 mil mulheres. Só em Porto Alegre, onde é registrado o maior número de casos entre as capitais do País, são 114 ocorrências a cada 100 mil mulheres.