Multipalco ganha o nome de Eva Sopher

Nesta terça-feira, Dia Mundial do Teatro, ocorre uma homenagem póstuma a Eva Sopher, ex-presidente da Fundação Theatro São Pedro, falecida em fevereiro. Às 10h, o Multipalco do Theatro São Pedro será rebatizado e passará a se chamar Multipalco Eva Sopher. Na mesma ocasião, o Foyer do Multipalco recebe sua primeira exposição: Magliani, uma troca: teu olho – minha mão.

