Mundial de karaokê terá quarta seletiva em Porto Alegre

A quarta seletiva para escolher os melhores cantores de karaokê do Rio Grande do Sul está programa para o dia 5 de julho, uma quarta-feira, a partir das 20h, no Boteco Babilônia Videokê, na Avenida Pernambuco, 2.384, em Porto Alegre. É mais uma oportunidade de representar o estado na final nacional do Campeonato Mundial de Karaokê, o Karaoke World Championships (KWC), que terá lugar em São Paulo, no dia 17 de setembro. Os vencedores em nível nacional vão representar o país na final mundial, que acontece em Helsinque, capital da Finlândia, no final do ano.

Para disputar o certame, os candidatos podem se inscrever por meio do site oficial do evento, www.kwcbrasiloficial.com. O Boteco Babilônia Videokê é parceiro do KWC Brasil pelo segundo ano consecutivo e presenteia seus candidatos com inscrições vips, tendo em vista que o valor original é de R$ 60,00 para participar. Sendo assim, o custo da inscrição é de R$ 35,00.

Na primeira etapa realizada no mês de abril, os cantores amadores Luciano Ferreira e Marcos Gondran garantiram sua passagem para a final estadual, que acontece em agosto.

Na segunda etapa, em maio, classificaram-se Alex Rocha, Odilon Fontella, Adriana Muniz e Cláudia Dietrich.

Na terceira seletiva, classificaram-se André Gustavo de Oliveira, Giovane Zignani, Mariana Petersen e Maria Lúcia Jacinto. A grande final estadual vai acontecer no dia 12 de julho e o show dos campeões estaduais será realizado no dia 6 de agosto. O cantor e a cantora que representarão o Rio Grande do Sul na etapa nacional, em São Paulo, terão as despesas com passagens e estadia pagas pela produção local do Mundial de Karaokê.

O KWC é uma competição voltada para as pessoas que cantam por hobby, mobilizando milhares participantes em todo o planeta. Em 2016, os representantes brasileiros, Bruna Higashi e Michael Douglas se destacaram na final que aconteceu em Vancouver, no Canadá. Bruna ficou em 3o lugar na categoria individual feminina e Michael em 7o lugar na categoria individual masculina.

Podem se inscrever para o Karaoke World Championships todas as pessoas maiores de 18 à 60 anos que se considerem cantores amadores, ou seja, não vivam exclusivamente da música, e que, também, não sejam patrocinados ou tenham contratos com gravadoras ou produtoras de espetáculos. A escolha da música é livre, com o candidato podendo cantar o que quiser, em qualquer idioma.

O KWC é promovido, em nível mundial, pela KSF Entertainment Group, ocorrendo em mais de 40 países. No Brasil, a realização está a cargo da TK Produções Artísticas, empresa de produção de espetáculos e eventos. Já no Rio Grande do Sul a promoção está a cargo doBoteco Babilônia Videokê.

