Mundial fez as vendas das lojas do País desacelerar em junho, aponta pesquisa

O varejo brasileiro teve alta de 2,2 por cento no faturamento deflacionado em junho na comparação anual, ante avanço de 3 por cento em maio, em um desempenho prejudicado pela queda nas vendas nos dias de jogos do Brasil no Mundial, mostrou o ICVA (Índice Cielo do Varejo Ampliado) divulgado na terça-feira (17). O resultado do mês só não foi pior devido ao efeito calendário — um sábado a mais que em junho do ano passado e ausência do feriado de Corpus Christi, de acordo com a Cielo.

Desconsiderando o efeito calendário, o índice deflacionado aponta forte desaceleração, passando de crescimento de 3,1 por cento em maio para 1,1 por cento em junho. “O mês ainda teve um Dia dos Namorados particularmente forte, o que contribuiu positivamente para o resultado. Entretanto, não foi suficiente para compensar o efeito dos jogos do Brasil no Mundial, que impactaram negativamente o mês em cerca de 2 pontos percentuais no ICVA nominal”, disse Gabriel Mariotto, diretor de Inteligência da Cielo, em comunicado.

Nos três dias de jogos no Brasil, as vendas no varejo brasileiro recuaram, em média, 25 por cento, com quedas superiores a 40 por cento em lojas de vestuário, móveis, eletrodomésticos e departamento, apurou a Cielo. Mariotto acrescentou que houve “expressiva alta de preços” em junho, que fez com que as receitas nominais no mês não fossem tão prejudicadas”. O ICVA nominal registrou alta de 5,5 por cento em relação a junho do ano passado.

O varejo brasileiro fechou o segundo trimestre com expansão de 2,4 por cento sobre o mesmo período de 2017, o que representa uma aceleração frente ao avanço de 1,7 por cento no primeiro trimestre. No semestre, o ICVA subiu 2,1 por cento ante igual intervalo de 2017, ante crescimento de 1,2 por cento no segundo semestre do ano passado.

Fusões e aquisições de empresas

Executivos de bancos esperam que a geração de novos negócios com a compra e venda de empresas no Brasil encolha nos próximos meses, à medida que investidores evitam assumir riscos devido à volatilidade do mercado antes da eleição presidencial de outubro e dúvidas sobre a recuperação econômica.

O volume financeiro de fusões e aquisições anunciadas no primeiro semestre caiu 26 por cento ante mesmo período de 2017, segundo dados da Thomson Reuters, para 26,3 bilhões de dólares.

A menos de três meses da eleição, o cenário continua indefinido, com mais de um terço dos eleitores indecisos ou com intenções de anular o voto. Os candidatos líderes têm sido até agora vagos sobre suas propostas econômicas, levantando dúvidas sobre a possibilidade do próximo governo prosseguir com reformas econômicas propostas pelo impopular presidente Michel Temer.

Excluindo o maior negócio do ano passado, a conversão de 21 bilhões de dólares das ações da Vale numa única classe de ações, a atividade de fusões cresceu 84 por cento.

“A volatilidade do mercado na maior parte do primeiro semestre não foi tão alta como agora, por isso não impactou muito o nível de atividade”, disse Alessandro Zema, diretor de banco de investimento do Morgan Stanley no Brasil.

As maiores transações deste ano, como a compra da fabricante de celulose Fibria pela rival Suzano e a aquisição da empresa de educação Somos pela Kroton evidenciarem a busca da consolidação para reduzir custos em diferentes segmentos, acrescentou Zema.

