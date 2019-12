Acontece Mundo extraterrestre é tema de hamburgueria em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Marciano's Prime Burguer tem cardápio com smash burguers, carnes e milkshakes Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Após passar uma vida sofrendo bullying por causa do nome que recebeu no dia do nascimento, um empresário de Porto Alegre transformou o incômodo em uma grande ideia. Criou a hamburgueria Marciano`s Prime Burguer, que teve lançamento oficial na quarta-feira (18), em Porto Alegre.

Com inspiração no mundo extraterrestre, a loja é a primeira hamburgueria com temática alienígena no Brasil. Está localizada na rua Domingos José de Almeida, 87, bairro Rio Branco, e terá menu com hambúrgueres, carnes e milkshakes. “Quando pensamos em abrir um negócio no ramo de alimentação surgiu meu nome. Então achei que poderíamos utilizá-lo de uma maneira positiva!”, contou o empresário Marciano Schussler.

Para abduzir a fome dos terráqueos, os sanduíches foram criados a partir de um trabalho entre a consultoria do chef Rodrigo Huffel e as ideias do empresário Marciano Schussler. Os lanches têm nomes referentes à ufologia e são preparados com carnes ao estilo smash burguer, prensadinhas e suculentas.

Entre os mais esperados está o Marciano, feito com pão brioche, rúcula, três hambúrgueres com blend de costela e vazio, cheddar, bacon, cebola, vinagrete e molho da casa. Para vegetarianos há o Varginha, com pão de abóbora, alface roxa, hambúrguer de berinjela e aveia, queijo mussarela, tomate, rúcula, cebola roxa, pimentão amarelo e vermelho e molho de avocado. Na linha de carnes há assado de tiras e entrecot.

As crianças também são contempladas com uma versão de outro planeta. O ET Kids vem com pão de brioche, hambúrguer de 100gr e cheddar. Acompanha batatinha zigue-zague, iogurte, maçã e suco.

Para harmonizar os hambúrgueres, a casa terá três rótulos da cervejaria artesanal Cult Bier, produzida em Porto Alegre. Elaborada para o lançamento da Marciano`s Prime Burguer, a Belgian Blond Ale é dourada e equilibra aromas e sabores condimentados, frutados e adocicados e um leve e leve amargor. Também constam no cardápio uma Witbier com mel e uma Altbier.

Plano de franquias e área kids

Com experiência em gestão hoteleira, os sócios Juliana Ribeiro Leonhardt e Marciano Schussler estudaram o mercado de hamburguerias temáticas por um ano. Em março de 2019, iniciaram uma pequena operação com o nome Marciano’s Prime Burguer no Hotel Embaixador, o qual são os administradores.

O negócio se consolidou como a primeira hamburgueria dentro de um hotel do Brasil. Especializada em hambúrgueres diferenciados, serviu de incubadora para o grande plano da marca, que inclui lojas de bairro, lojas compactadas em containers e um projeto de delivery. Até agora, a Marciano’s Prime Burguer recebeu um total de R$ 650 mil em investimento. O lançamento no dia 18 de dezembro fez parte de um plano de expansão que inclui franquias por todo Brasil.

A loja do bairro Rio Branco recebeu o investimento inicial de R$ 300 mil. Tem capacidade para 120 pessoas em uma casa de 330 metros quadrados, que inclui deque, jardim de inverno e dois ambientes para confraternizações. Um dos diferenciais da Marciano’s Prime Burger é a área kids, com 40 metros quadrados e decorada com foguete e nave espacial.

“A previsão é de abrir pelo menos mais uma loja no Rio Grande do Sul até o final do primeiro semestre de 2020 e iniciar um projeto de franquias no mesmo ano, iniciando com lojas gaúchas e depois pelas principais cidades do país”, explicou o empresário Marciano Schussler.

A história da hamburgueria

A ideia de iniciar a rede de lanchonetes Marciano’s Prime Burguer surgiu depois de uma conversa entre o sócio Marciano Schussler e o filho mais velho, de 17 anos. Na volta da escola do menino, ambos aproveitaram o engarrafamento no trânsito para pensar em negócios que poderiam ser lucrativos.

Passaram de carro em frente a uma famosa rede americana de fast food, e o primogênito sugeriu a criação de uma hamburgueria com o nome do pai. Marciano lembrou o quanto o nome dele era motivo de bullying no colégio e achou que o “odiado” nome poderia funcionar muito bem para uma lanchonete de temática extraterrestre.

A partir da conversa, o empresário mergulhou nos estudos de hambúrgueres e de ufologia. Junto com a sócia e esposa, Juliana, estudaram o mercado e as possibilidades de criação.

A marca Marciano’s Prime Burger teve início dentro do Hotel Embaixador, em uma área criada especialmente para a lanchonete. A loja do centro atende principalmente executivos, trabalhadores que atuam na região e jovens de escolas próximas ao endereço.

Dentro do projeto de expansão da marca está o lançamento da primeira casa oficial Marciano’s Prime Burguer, no bairro Rio Branco. Em seguida será iniciado um programa de franquias de que deve levar a marca para principais cidades brasileiras.

SERVIÇO:

MARCIANO’S PRIME BURGUER

Endereço: Rua Domingos José de Almeida, 87, bairro Rio Branco

Horário: terça a domingo, das 15h às 23h

http://marcianosburguer.com.br

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário