O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou nesta quinta-feira (29), que está “muito preocupado” com o recente anúncio sobre a expulsão de diplomatas russos dos Estados Unidos e afirmou que situação é similar à Guerra Fria. Guterres disse ainda que as precauções deveriam ser resgatadas para que haja uma “comunicação efetiva” entre as principais potências mundiais.

