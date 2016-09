Mundo tem 50 milhões de crianças “deslocadas”, alerta o Unicef

Pelo menos 50 milhões de crianças vivem “deslocadas” no mundo após abandonarem seus lares em consequência de guerras, violência e perseguições, informou nesta quarta-feira (07) o Unicef (o fundo das Nações Unidas para a infância).

No final de 2015, ao menos 31 milhões de crianças viviam refugiadas no exterior e 17 milhões estavam deslocadas em seus próprios países. Do total de crianças “deslocadas”, conforme o Unicef, 28 milhões foram expulsas de suas casas por conflitos e têm uma necessidade urgente de ajuda humanitária e de acesso aos serviços essenciais.

Outras 20 milhões de crianças deixaram suas casas devido à extrema pobreza ou diante da violência de grupos criminosos. “Muitos correm o risco de serem maltratados ou detidos, diante da falta de documentos ou de um estatuto jurídico preciso”, destacou o Unicef.

