A categoria municipária de Porto Alegre decidiu, em assembleia nesta quinta-feira (23), que vai continuar em greve – que completou na mesma data 24 dias – em busca da negociação da data-base com o prefeito Nelson Marchezan Júnior. A agenda de greve continua nesta sexta-feira (24), a partir das 9h, com ato no HPS e caminhada até o Paço Municipal.

