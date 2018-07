A partir das 14h desta terça-feira, o Simpa (Sindicato dos Municipários de Porto Alegre) realiza um ato público em defesa da unidade de pronto atendimento do SUS no bairro Bom Jesus. O protesto é motivado pelos recentes episódios de fechamento do posto devido à falta de recursos, servidores e condições de trabalho no local.

