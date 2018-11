Municípios atingidos pelo temporal no RS

Pelo menos 13 municípios no interior do Rio Grande do Sul foram atingidos pela chuva, ventos fortes e granizo durante a noite de terça-feira (30), conforme informa o último boletim da Defesa Civil Estadual divulgado nesta quarta (31). Até o momento, São Gabriel é a cidade mais prejudicada: 150 residências tiveram o telhado parcialmente destruído.

