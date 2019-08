Municípios do interior do Rio Grande do Sul são atingidos por queda de granizo

Foram atingidas pela queda de granizo as cidade de Julio de Castilhos e Tupanciretã, na Região Central; Panambi, Santa Bárbara do Sul e Salto do Jacuí, no noroeste; Guarani das Missões e Santo Ângelo, na região das Missões; Minas do Leão e Butiá, na região Carbonífera e Lagoão, no Vale do Rio Pardo. Apesar dos registros, a Defesa Civil informou que não houve relatos de estragos.