Municípios do interior gaúcho começam a receber as primeiras doações da Campanha do Agasalho de 2019

Após percorrer 450 quilômetros desde Bom Progresso, um caminhão chegou nesta semana a Porto Alegre, incumbido de transportar de volta para o interior uma carga muito especial: roupas para os mais necessitados. Isso porque a pequena cidade do Noroeste gaúcho foi a primeira do Estado a receber doações da edição 2019 da Campanha do Agasalho.

“Nosso município é pequeno e extremamente carente”, ressalta o vice-prefeito Douglas Diesel, que também se deslocou até a capital para acompanhar o recebimento das doações. “Muitas pessoas vivem às margens do rio Turvo e o frio é muito intenso, então essas roupas vão nos ajudar muito a enfrentar o inverno.”

A equipe da Defesa Civil precisou de poucos minutos para concluir a entrega na Central de Doações, localizada no Centro Administrativo. Bom progresso recebeu 2,5 mil peças adultas, além de mais de 2 mil peças infantis, calçados e cobertores.

A mesma quantidade de itens foi garantida para o município de Sede Nova, localizado na mesma região Noroeste do Rio Grande do Sul. Também foram contempladas as cidades de Pontão e Herveiras.

Na avaliação do coordenador da Central de Doações, tenente Marcelo da Silva, as entregas marcam um nova fase de atuação da Defesa Civil gaúcha: “Existe um processo bem organizado, que começa com as coletas, passa pelo serviço de triagem e termina com a montagem dos ‘kits’. Disponibilizar essas primeiras doações é a parte mais gratificante de todo o trabalho”.

Os municípios interessados em receber ajuda precisam manifestar interesse junto à Central de Doações. Conforme o ritmo da demanda, as entregas dos agasalhos e demais itens são organizadas e separadas para que prefeituras ou entidades assistenciais interessadas possam fazer a retirada.

De acordo com o tenente, novas entregas dependem diretamente das doações – até aqui já foram mais de 50 mil. É fato que a solidariedade aumenta na medida em que as temperaturas baixam e, justamente neste fim de semana, deve chegar ao Estado a primeira onda de frio do ano.

A Campanha do Agasalho de 2019 promovida pelo governo do Rio Grande do Sul tem como parceiros o grupo Zaffari, as farmácias São João, o aplicativo a 99 Pop, o Sesc (Serviço Social do Comércio), o Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio) e o Sindifisco (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal).

Onde doar

– Central de Doações da Defesa Civil do RS (Av. Borges de Medeiros, 1.501 – térreo, bairro Praia de Belas, Porto Alegre – telefones (51) 3212-2675 e 3288-6781);

– Quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros;

– Coordenadorias regionais da Defesa Civil em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Lajeado, Caxias do Sul e Passo Fundo;

– Supermercados Zaffari (36 pontos de coleta);

– Farmácias São João (270 pontos de coleta);

– Unidades do Sesc (66 pontos de coleta).

(Marcello Campos)

