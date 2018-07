Municípios do RS terão R$ 250 milhões para investir em infraestrutura

As prefeituras dos três estados da Região Sul poderão contratar novas linhas de crédito do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que totalizam R$ 750 milhões. Para o Rio Grande do Sul, foram disponibilizados R$ 250 milhões. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (4) em ato com a presença do governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini.

Os financiamentos, através do Programa BRDE Municípios, serão destinados a projetos ambientais e sustentáveis; para obras de infraestrutura, mobilidade urbana e saneamento; aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários; segurança pública, turismo, entre outros.

“O BRDE é parceiro dos municípios, assim como são o Banrisul e o Badesul. Mesmo com todas as dificuldades que existem no Rio Grande do Sul, é a maneira de contribuir para a promoção do bem-estar social e a melhora na qualidade de vida nas cidades. São recursos que fazem a diferença para os municípios, sejam eles grandes ou pequenos. Se o município vai bem, ele ajuda o estado. Se a região vai bem, os municípios vão bem”, destacou o governador

Sartori lembrou que o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a perceber a crise nacional e, consequentemente, a tomar as medidas necessárias. Também ressaltou que está empenhado em construir um estado moderno, eficiente, cooperativo e com gestão para chegar ao equilíbrio financeiro. “Um estado parceiro do setor produtivo e indutor do desenvolvimento. Um estado que acredita na mudança. A nossa equipe de governo nunca foi de fazer falsas promessas. Preferimos trabalhar em silêncio, com a comunidade, com os mais diferentes setores e as mais diversas organizações da sociedade. Para fazer o que a sociedade espera do poder público: atitude, solução e desembaraço”, completou.

Conforme o diretor de Planejamento e Financeiro do BRDE, Luiz Corrêa Noronha, em 2015 o programa contava com investimentos de R$ 180 milhões, sendo R$ 60 milhões no RS. Recentemente, com inclusão de novas regras financeiras, o BRDE Municípios foi reestruturado e ampliou o volume de recursos disponíveis.

“Buscamos novas fontes de crédito e estamos disponibilizando essas linhas aos prefeitos na forma de um programa integrado. É como se fosse um cardápio, cada linha tem a sua característica, tem uma origem, tem um custo e um prazo. Os R$ 750 milhões estão garantidos, mas nós vamos buscar mais. O principal é que estamos com negociações nacionais e internacionais para tornar esse programa permanente, que é como a gente acredita que deva ser o fomento municipal”, salientou Noronha.

