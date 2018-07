Municípios poderão regularizar inadimplência

O governador José Ivo Sartori comunicou a retirada de 100 municípios do Cadastro de Inadimplentes do RS com o lançamento do programa Encontro de Contas de Créditos e Débitos, criado para que devedores quitem pendências. A medida permite que as prefeituras regularizem as dívidas e recebam recursos de convênios estaduais e federais bloqueados para quem consta no cadastro.

