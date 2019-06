“Musa da Copa”: Larissa Riquelme chega a Porto Alegre e faz promessa para que Paraguai vença Brasil

A modelo e apresentadora paraguaia Larrisa Riquelme está em solo gaúcho, para acompanhar o confronto entre a seleção brasileira e o Paraguai, nesta quinta-feira (27), pela Copa América. O jogo acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e perguntada sobre qual time do Rio Grande do Sul tem seu coração, a morena logo disparou: “Qual tem mais copas?”. E esse foi o jeito descontraído que a moça demonstrou em um bate-papo com a produção do O Sul, durante sua participação na programação da Rádio Grenal.

Larissa ficou mundialmente conhecida durante o Mundial da África do Sul, em 2010. Sua beleza chamou a atenção das lentes dos fotógrafos e cinegrafistas, que passaram a fazer imagens de sua marca registrada: torcer com o celular no decote da blusa, no meio dos seios. Os cliques renderam a ela o título popular de “musa” e a fama. Após retornar ao seu país, a morena virou celebridade e hoje é condutora de um programa de culinária em Assunción, capital do seu país.

A vida de estrela não a incomoda, pelo contrário. Larissa destaca que sempre foi um sonho se tornar mundialmente conhecida. “O que se deseja de coração se conquista”, diz a modelo. Sua mãe, Limpia Frutos, que acompanha Larissa na maioria das viagens, afirma não se importar com os assédios da imprensa e os olhares dos homens. “Já estou acostumada. Quem não gosta é o pai dela, para ele a Larissa será sempre seu bebê”, conta dona Limpia.

Após passar por Salvador e Belo Horizonte, a paraguaia e sua mãe seguiram a seleção de seu país até Porto Alegre. Apesar do frio, elas disseram ter gostado da cidade e amarem as pessoas daqui. “Tem muitas mulheres bonitas no Brasil, por isso fico muito feliz e emocionada de gostarem tanto de mim, que sou de outro país”, explica Larissa, sobre o carinho que tem pelos brasileiros.

O rumo da modelo será definido pelo resultado da partida entre Paraguai e Brasil. “Será um jogo difícil, mas a fé nunca se perde. Vencemos o brasil em 2011 e 2015”, defende a morena. E, se os paraguaios vencerem, ela já avisa: fez uma promessa que cumprirá em seu Instagram. Quem está curioso para saber o que a modelo prometeu?

