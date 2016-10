Mulher coloca silicone nos seios pela quarta vez e o resultado é um desastre

A britânica Danni Levy, 31 anos, conhecida pelo trabalho como personal trainer e pela participação no reality britânico “Life on Marbs”, já gastou 20 mil libras (cerca de 80 mil reais) em quatro implantes de silicone. As transformações, no entanto, não surtiram o efeito desejado por ela, que acabou ficando com os seios desalinhados.

Agora, Danni decidiu participar do reality “Celebrity Botched Up Bodies” para corrigir os seios. Ela acredita que a solução seja passar por um novo implante nos seios. “Tudo que podia dar errado deu errado. Eu apenas quero um par decente de seios”, disse. “Eu provavelmente deveria ser mais sensata depois de quatro implantes, mas eu realmente quero seios dos quais eu possa me orgulhar.”

A britânica ainda ressaltou que se nenhum médico aceitar operá-la, ela irá procurar cirurgiões em outros países.

Comentários