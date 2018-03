Museu da História da Medicina promove Sarau Lírico nesta quinta-feira

O Muhm (Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul) realiza na quinta-feira (15) a 100ª edição Sarau Lírico. A apresentação ocorre às 18h30min na Sala Rita Lobato, situada no próprio museu, e conta com a apresentação de Cintia de Los Santos (soprano), Clarisse Diefenthäler (mezzo soprano) e Rodolfo Wulfhorst (pianista). No repertório, canções de Fernando Obradors e clássicos compostos por Georges Bizet, Georg Friedrich Händel e Giacomo Puccini, entre outros sucessos.

Com entrada gratuita, o evento integra o Mês da Mulher, programação especial promovida pelo Muhm até o final de março. As demais atrações consistem em lançamento do livro “ Médicos Italianos no Sul do Brasil” (dia 16, às 18h30min), de Leonor Schwarstmann, e a palestra “ O processo do envelhecimento e prevenção da demência”, de Liselotte de Almeida. Paralelamente, os visitantes podem conferir a exposição “Trajetória da Dra. Noemy Valle Rocha e Dra. Baronesa Von Bassewitz: o pioneirismo da mulher da medicina”, que trata da trajetória da segunda mulher a exercer a medicina no Rio Grande do Sul.

Serviço

Evento: Sarau Lírico

Data: Quinta-feira (15/03), às 18h30min

Local: Muhm – Museu da História de Medicina – Av. Independência 270 – Centro – Porto Alegre

Artistas: Cintia de Los Santos (soprano), Clarisse Diefenthäler (mezzo soprano) e Rodolfo Wulfhorst (pianista)

Entrada: Gratuita

Realização: Muhm

