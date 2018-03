Museu de Arte Contemporânea inaugura no dia 28 a exposição “Insulares” com 95 obras de 56 artistas

O MACRS (Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul) inaugura no dia 28 de março, às 19h, a exposição “Insulares” com 95 obras de 56 artistas, na sua maioria com trabalhos inéditos. Com a curadoria de Ana Zavadil e Leticia lau, a mostra vai acontecer paralelamente à 11ª Bienal do Mercosul e tem o intuito de ampliar a visibilidade e legitimar parte da produção atual local.

Maior exposição em número de obras que o MACRS já promoveu na gestão 2015-2018, “Insulares” irá homenagear o artista plástico Mário Röhnelt por sua trajetória artística, ao lado de outros com trajetórias já consolidadas e também de artistas emergentes, marcando um posicionamento político e democrático em relação à produção e à presença dessa produção no cenário local.

O conjunto das obras apresentadas auxiliam na construção de uma identidade da arte rio-grandense, preservando a diversidade cultural e a singularidade de cada poética artística, única e rica em significados.

“O termo Insulares remete às palavras insula [latim] e isola [italiano], cujo significado é ilha. In-sulares quer dizer voltar-se para si mesmo ou para dentro. A palavra tem um sentido poético e ao mesmo tempo crítico. O “sul” que ela contém remete ao lugar de onde falamos. O título da exposição sugere que o conjunto de obras presentes falam da diversidade, pois cada uma em si é uma ilha em um universo que busca se relacionar”, explica Ana Zavadil.

SERVIÇO

Exposição “Insulares” | Curadoria de Ana Zavadil e Letícia Lau.

Abertura: 28 de março | 19h.

Visitação: 29 de março a 10 de junho de 2018.

Horário: Terça a sexta-feira, das 10h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 12h às 19h.

Local: Galerias Xico Stockinger e Sotero Cosme – 6º andar CCMQ (Rua dos Andradas, 736).

Entrada gratuita.

