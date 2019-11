Localizado no bairro Jardim Botânico, Zona Leste de Porto Alegre, o Museu de Ciências Naturais comemora 64 anos nesta terça-feira, 5 de novembro. A instituição abriga mais de 45 coleções da biodiversidade de ecossistemas terrestres e aquáticos nacionais e internacionais, com ênfase no Rio Grande do Sul, em um acervo que totaliza 455 mil exemplares de animais, plantas e fósseis.