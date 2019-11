Museu de Percurso do Negro no roteiro do Viva o Centro a Pé

Para marcar o Dia da Consciência Negra, comemorado em novembro, a SMC (Secretaria Municipal da Cultura) preparou uma edição especial do projeto Viva o Centro a Pé na Feira do Livro. Com o tema o Museu de Percurso do Negro, o passeio ocorre no sábado (16), às 10h. O local de encontro será no monumento O Tambor (Praça Brigadeiro Sampaio, rua dos Andradas , ao lado do Museu do Trabalho, no Centro Histórico). Inscrições gratuitas pelo blog. Em caso de chuva, o passeio será cancelado.

Roteiro

O passeio passará por locais que contam a história dos negros em Porto Alegre. Essa trajetória, que por muito tempo esteve apagada, ganhou visibilidade com o Museu do Percurso do Negro. O museu se faz em movimento, em história, em vivências, evocando a presença e a memória cultural dos africanos e seus descendentes no Centro Histórico. Em lugares marcantes vivenciados pelos negros foram elaborados objetos de arte representativos, como no cais do Porto e antigos atracadouros. O percurso se inicia no Largo da Forca (Praça Brigadeiros Sampaio) onde está o monumento O Tambor, segue pelo Pelourinho (Igreja das Dores), Largo da Quitanda (Praça da Alfândega), onde está a Pegada Africana, Esquina do Zaire (avenida Borges de Medeiros com a rua dos Andradas) até o Mercado Público, onde está assentado o Bará do Mercado, emanando dali sua energia.

O orientador será o técnico em cultura da SMC Pedro Rubens Vargas, graduado em História e Administração, pós-graduado em Museologia e mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Ufrgs. É um dos idealizadores do Museu de Percurso do Negro, atuou no registro da Tradição do Bará do Mercado como patrimônio imaterial da cidade.

O Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro.