O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, afirmou nesta terça (30) que os recursos que a instituição recebe menos da metade do que necessita para a manutenção do prédio,destruído por um incêndio em setembro, no Rio. Segundo Kellner, o museu tem receita de pouco mais de R$ 6 milhões por ano. Mas, para atender suas demandas, precisaria de pelo menos R$ 13 milhões.