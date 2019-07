Museus de Grêmio e Inter participam da campanha “Driblando o frio no Grenal”

Os museus de Grêmio e Inter também entraram na ação “Driblando o Frio no Grenal”. De hoje (15) até sexta-feira (19), quem levar dois agasalhos para doação paga meia entrada no tour pela Arena do Grêmio. No Estádio Beira-Rio, a promoção é válida para sábado (20), o dia do Gre-Nal 421. Quem levar dois agasalhos, também pagará meia entrada para conhecer o Museu do Internacional.

“A Arena do Grêmio é um dos locais mais visitados em Porto Alegre, principalmente neste mês de julho.

Esperamos que os nossos visitantes entendam a importância dessa campanha e possam ajudar muitas pessoas que precisam. É um gesto simples, vamos unir forças para fazer o bem!” afirmou a direção do museu ao portal O Sul.

A campanha

A Rádio Grenal, em parceria com a 104 FM e com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, do Sport Club Internacional e do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, está realizando uma campanha solidária especial neste inverno. Gremistas e colorados estão sendo convidados à doarem agasalhos para a campanha “Driblando o Frio no Grenal” nos pontos de coleta e, assim, disputar o título de torcida mais solidária do Grenal 421. Vale lembrar que cada peça vale um ponto na contagem.

Até o momento, 133 peças foram contabilizadas, na ação que aconteceu no jogo entre Grêmio e Bahia, na última quarta-feira (10). No sábado (13), os pontos de coleta também estiveram presentes no jogo do Tricolor contra o Vasco. Nesta quarta (17), será a vez do Colorado receber a campanha: antes da partida contra o Palmeiras, o torcedor do Internacional também poderá doar os agasalhos no portão da imprensa do estádio.